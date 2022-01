Avvio sperimentazione Liceo Economico Sociale Quadriennale – A.S. 2022/23 aperte le iscrizioni al Liceo Matilde Serao

Condividi

Il Liceo Matilde Serao con decreto USR Campania 12891 del 20/01/2022 è stato autorizzato alla sperimentazione di una classe prima di un corso quadriennale nell’ambito dell’Indirizzo di Scienze Umane opzione economico sociale . Il progetto di sperimentazione vede il Liceo Matilde Serao come UNICO LICEO della CAMPANIA a cui, per qualità di proposta formativa e organizzativa, tale sperimentazione è stata approvata, su un numero di 1000 sperimentazioni quadriennali, tra Licei e Istituti Tecnici, approvate complessivamente su tutto il territorio nazionale per l’a.s. 2022/23.

Si tratta di un progetto di sperimentazione fortemente innovativo che l’Istituto ha scelto di declinare sul Liceo Economico sociale per le caratteristiche del suo profilo: è il Liceo della contemporaneità quindi aperto a stimoli e metodologie innovative che soddisfano le esigenze di chi si appresta ad entrare in un mondo dinamico in continua e veloce trasformazione. Proprio per questa sua vocazione alla contemporaneità, dinamicità e internazionalità il Liceo Economico Sociale meglio si presta a soddisfare le richieste di innovazione tecnologico-didattica attraverso una progettazione flessibile per competenze e metodologie laboratoriali. Il percorso quadriennale proprio per la profilatura progettuale punta allo sviluppo dell’interdisciplinarità attraverso una approfondita lettura della contemporaneità globale e delinea un indirizzo di studi dinamico, allineandosi ad altri Paesi dell’Unione Europea e ai Licei italiani all’estero, che prevedono un percorso della durata di 4 anni. Il Liceo Economico Sociale quadriennale promuove un ottimo metodo di studio e fornisce una preparazione completa, che permette di iniziare qualsiasi percorso di studio universitario e/o di accedere al mondo del lavoro a soli 18 anni!

