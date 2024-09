Avvio anno scolastico Scafati: gli auguri del sindaco Aliberti

3 minuto di lettura

In occasione della ripresa delle lezioni il sindaco Aliberti ha rivolto un messaggio di auguri alle studentesse, agli studenti, alle famiglie e al personale degli Istituti scolastici di Scafati di ogni ordine e grado.

Cari cittadini,

innanzitutto sento di augurare a tutti gli studenti, Dirigenti, docenti, personale non docente e alle famiglie un buon anno scolastico 2024/2025.

Il primo giorno di scuola è importante per tutti, per chi varca per la prima volta i cancelli degli Istituti e per chi ritorna dopo il riposo estivo: ci sono attese e speranze, ansie e forse qualche preoccupazione. Noi ci saremo. Saremo presenti e faremo in modo che le nostre scuole siano luoghi accoglienti, effettuando gli interventi necessari.

Ci saremo anche come ci siamo stati questa mattina con l’allerta meteo in corso.

Ieri sera dopo una valutazione con i miei tecnici, la Polizia Municipale e la Protezione Civile, ho deciso di lasciare aperte le scuole. Una decisione che ha destato diverse polemiche ma che è frutto di una convinzione: non è possibile chiudere le scuole, far perdere giorni di studio, mettere in difficoltà genitori che lavorano ad ogni allerta meteo. Dobbiamo piuttosto imparare a convivere almeno con le allerte più gestibili. Noi, ci prenderemo le nostre responsabilità attivandoci sul territorio, lavorando affinché tutto si svolga, per quanto possibile, nella normalità, consentendo l’ingresso ai tanti studenti, come è avvenuto questa mattina.

Abbiamo pattugliato il territorio dalle ore 5:30 con la nostra Polizia Municipale e la Protezione Civile. Tra le criticità riscontrate quella del tombino situato di fianco alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie da dove è fuoriuscita parecchia acqua. Allagamento rientrato con lo stop della pioggia. Per questa situazione, considerato che nella struttura di Santa Maria delle Grazie sono state allestite alcune aule provvisorie della scuola “S.Falco”, cercheremo una soluzione diversa per la viabilità in caso di pioggia.

Abbiamo monitorato il Rio Sguazzatoio, in Piazza Garibaldi che non è esondato.

Altra situazione critica invece si è presentata al Canale San Tommaso a Cappelle per un intasamento di detriti e materiale sotto al ponte che non consentiva il defluire dell’acqua. È stato allertato il Consorzio di bonifica che prontamente è intervenuto per rimuovere il “tappo”.

Proprio qui, alcune abitazioni si sono allagate a causa dell’intasamento dei canali, oltre alle pompe di sollevamento che non sono partite.

Abbiamo chiesto nell’immediato un intervento al Consorzio di intervenire sulla vegetazione del Rio Sguazzatorio che è cresciuta, in modo da aumentare la portata dell’acqua in caso di forti piogge e al canale in via Ferraris.

Conclusione: i ragazzi che oggi affrontavano i primo giorno sono entrati a scuola. Siamo ancora sul territorio per fronteggiare le difficoltà. Un plauso a chi da questa mattina si è adoperato: Polizia Municipale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Dirigenti e tecnici.

Il mio augurio, è quello di contribuire a farvi vivere un anno scolastico sereno, con la gioia di frequentare la scuola: continuiamo a credere che sia un punto di riferimento forte e importante in cui ricercare e ritrovare certezze, abbiamo la convinzione che sia il luogo dove si consolidano i valori.

Abbiamo tutti il dovere di aiutare a formare personalità in grado di affrontare le difficoltà che pure i giovani potranno incontrare nel loro percorso di crescita. In questo senso è essenziale fare rete, interagire per dare vita ad una vera e propria comunità scolastica, collaborando nella formazione di cittadini liberi e capaci di saper fronteggiare con lealtà i problemi della vita, ognuno per le proprie competenze

Buon anno scolastico a tutti, a chi ha iniziato oggi e a chi comincerà nei prossimi giorni.

