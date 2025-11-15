Aviaria, primo caso umano da H5N5: in Usa ricoverato un anziano

“Il ceppo H5N5 – spiega all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco – già dal 2020, in diverse nazioni, si è visto in animali. Ma è la prima volta che lo vediamo nell’uomo. Tutto questo si aggiunge alla preoccupazione per la variante H5N1 che si sta diffondendo in modo ampio, in particolare anche negli Stati Uniti, in diverse specie animali, in particolare bovini”.

Redazione

