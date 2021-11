Santa Maria Capua Vetere, Aveta: “Primi risultati in consiglio comunale nell’interesse dei sammaritani”

Condividi

Santa Maria Capua Vetere | In occasione della seduta del consiglio comunale di ieri pomeriggio, l’opposizione capeggiata da Aveta ha aperto il dibattitto su importanti questioni e problematiche che riguardano la comunità sammaritana.

Il gruppo “Alleanza per la città – 5 Stelle – Verdi” ha presentato infatti quattro mozioni relative alle seguenti tematiche: gestione dei rifiuti e lotta al fenomeno dei roghi tossici; potenziamento del pronto soccorso e dei reparti dell’Ospedale Melorio; adesione al programma sperimentale ‘Mangiaplastica’ per ridurre la dispersione di plastica favorendone il riciclo; intitolazione di una strada cittadina all’artista sammaritano di fama nazionale, Andrea Sparaco, che ha rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni di scultori e pittori.

“Su queste ultime due proposte – commenta Aveta – il consiglio comunale ha aderito all’unanimità: ciò significa che il rapporto di leale collaborazione tra opposizione e maggioranza può portare buoni frutti. Mentre per quanto concerne le altre due mozioni, si è ritenuto necessario il coinvolgimento delle commissioni consiliari competenti per approfondire le materie trattate. Ma ci torneremo nei prossimi consigli Comunali”.

Sono state, poi, presentate tre interrogazioni a risposta scritta: in primis è stata affrontata l’emergenza covid-19 all’Istituto Principe di Piemonte.

“Abbiamo chiesto al sindaco – continua il leader dell’opposizione – di spiegare i motivi della mancata esecuzione di test salivari sugli studenti ed oro/nasofaringei per i docenti data l’estensione del contagio nella scuola. L’utilizzo di questi test – sottolinea Aveta – dovrebbe essere la regola per impedire anche in futuro la chiusura totale degli istituti scolastici e la dad per centinaia di studenti, con grave disagio per le famiglie”.

L’attenzione del gruppo consiliare targato Aveta si è poi focalizzata sul tema dei disservizi connessi al ritiro di ingombranti a domicilio con inaccettabili tempi di attesa e sull’interruzione dei lavori relativi all’area dog in via Caduti di Nassiriya.

“Le attività che stiamo portando avanti in consiglio comunale – conclude Aveta – sono la testimonianza concreta della nostra volontà di onorare al meglio il voto dei sammaritani ai quali chiediamo di segnalarci proposte, problematiche e disservizi. Saremo ‘recordmen’ di mozioni ed interrogazioni per promuovere il corretto agire amministrativo”.