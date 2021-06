Avellino: Stalker in arresto per lesioni personali

Condividi

I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto un 45enne di Serino, ritenuto responsabile dei reati di “Lesioni personali” e “Resistenza a Pubblico Ufficiale”.

È accaduto in serata al Rione Mazzini del capoluogo irpino. Una donna, alla vista della pattuglia dei Carabinieri, chiede il loro aiuto: impaurita, dopo aver attirato l’attenzione militari, riferisce di aver problemi con il suo ex compagno che, uscito di casa, continuava ad importunarla, rifiutandosi di scendere dalla sua autovettura parcheggiata nei pressi.

Immediatamente i Carabinieri intervengono per sincerarsi di quanto riferito. Alla loro vista l’uomo scende dall’auto: “Ma che volete? Questa è la mia donna, andate via, non è successo niente”.

Invitato dagli operanti a mantenere la calma, per tutta risposta si scaglia fisicamente contro di loro.

È stato solo grazie all’alta professionalità dei militari – che comunque sono stati colpiti e feriti in modo lieve – e all’immediato intervento di un’ulteriore pattuglia della Sezione Radiomobile di Avellino fatta convergere sul posto, che l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze.

Con non poca fatica i Carabinieri bloccano l’esagitato che, scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, viene condotto in Caserma.

Il 45enne è stato quindi tratto in arresto e condotto presso il proprio domicilio, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.

