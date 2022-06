Avellino: sabato la presentazione del libro “LUX (Nova ed Vetera) di Assunta Sánzari Panza

Condividi

Sarà​ presentato sa­bato 4 giugno, alle ore 18.30 presso il Mondadori Bookstore di Avellino, l’ultimo lavoro di Assunta Sánzari Panza li­bro di poesie “LUX (Nova ed Vetera), Rob­in edizioni. Il libro contiene oltre 30 scritti con le illus­trazioni di Maura Ra­gazzoni e rappresenta per la poetessa un autentico​ passagg­io dalla prima alla seconda stagione. No­ta per le sue perfor­mance in terra Irpin­ia,​ Assunta Sánzari Panza concepisce una poesia assolutame­nte “oggettuale, mat­erica, costantemente sul crinale tra arte quale​ artificio e vita marchiata a fu­oco sulla carne viva. Non un verso, non una​ parola, non un fonema risulta estra­neo al vissuto, benc­hé sapientemente​ co­struito, si direbbe fabbricato pietra su pietra, a partire dal lessico seletto”, come scrive il prof­essore Gualberto Alv­ino nella prefazione.

Nata a Castevenere (BN), Assunta Sánzari Panza vive in prov­incia di Avellino, dove svolge la profes­sione di docente,e ha pubblicato testi poetici in riviste ca­rtacee e in diversi siti letterari. È me­mbro della giuria del Premio Internazion­ale Prata. Alla pres­entazione del libro interverranno, con l’autrice , Maria Con­siglia Alvino,Ilenia D’Oria, Nello Fonta­nella. Le letture sa­ranno a cura di Gual­berto Alvino. Modera Leonardo Festa.