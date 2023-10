Avellino, le iniziative per la settimana nazionale della protezione civile

La prefettura di Avellino, d’intesa con la Regione Campania, in occasione della settimana nazionale della protezione civile, ha organizzato per sabato 14 ottobre, a Sant’Angelo dei Lombardi, una giornata di informazione e sensibilizzazione in materia di protezione civile rivolta ad amministratori locali e a studenti.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere il lavoro messo in campo da tutte le componenti della Protezione civile al verificarsi di eventi calamitosi e in materia di resilienza, tutela del territorio, riduzione dei rischi. Oltre al personale della protezione civile regionale, saranno presenti operatori dell’Esercito, delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, dell’Asl e della Centrale operativa territoriale 118, del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, del CeRVEne (Centro regionale di riferimento veterinario per le emergenze non epidemiche) e i volontari di protezione civile.

Il programma della giornata prevede, in particolare, una serie di attività dimostrative, con l’illustrazione delle buone pratiche di protezione civile per i rischi terremoto e alluvione, la visita di un campo di accoglienza per le emergenze, con allestimento anche delle cucine, per un focus sulla sicurezza alimentare e il ricovero degli animali da affezione a cura del Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche.

Seguirà una esercitazione esterna per la ricerca di dispersi con le unità cinofile, manovre di primo soccorso sanitario e psicologico, l’intervento dell’Elisoccorso regionale e di quello dei Vigili del fuoco per un trasporto in codice rosso.

Nell’area saranno, infine, presenti spazi espositivi per favorire la conoscenza dei rischi del territorio, tra cui, oltre al rischio sismico, anche il rischio idrogeologico, il rischio incendi boschivi, rischio vulcanico, le emergenze sanitarie ed umanitarie.