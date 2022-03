Avellino, fiumi a rischio: No alla riapertura della pesca

Condividi

Avellino, 16 marzo 2022 – La vita dei nostri fiumi è a rischio. Negli ultimi anni le problematiche ambientali che incombono sull’intero ecosistema fluviale hanno assunto proporzioni inaccettabili.

I nostri corsi d’acqua patiscono da lungo tempo l’assenza del loro minimo deflusso vitale, che dovrebbe essere consentito per legge. In aggiunta si segnalano le gravi criticità degli impianti di depurazione, che specialmente nella stagione estiva mostrano tutti i loro limiti di funzionamento. Varie discariche abusive e forme di turismo come l’acqua-trekking e la balneazione sono devastanti per questi delicati habitat. Per non parlare dei lavori che vengono effettuati nel corso fluviale e sulle sponde che hanno in molti tratti completamente distrutto e modificato l’alveo e la fascia riparia.

In questo quadro sconfortante, per poca sensibilità o forse per scarsa conoscenza della situazione, la Regione Campania con DD n.7 del 04/02/2022 ha revocato il divieto di pesca, ripristinando dopo 11 anni tale attività nei fiumi Calore e Sabato nonostante le suddette criticità. A questo si sono opposte 16 Associazioni, che con puntuali argomentazioni – supportate anche da documentazione fotografica – hanno manifestato il loro disappunto, chiedendo la revoca immediata del provvedimento che ha consentito la riapertura della pesca.

La richiesta è stata indirizzata agli enti di seguito riportati: Regione Campania, Assessorato Agricoltura; Direzione Generale Politiche agricole, alimentari e forestali; UOD Gestione delle risorse naturali protette, tutela e salvaguardia dell’habitat costiero, parchi e riserve naturali; Direzione generale per l’ambiente, la difesa del suolo e l’ecosistema; Presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini; sindaci di Montella e Serino, in quanto responsabili della salute pubblica dei loro cittadini.

Associazioni firmatarie:

Amici della Terra – Club dell’Irpinia

ARDEA – Ricerca, Divulgazione, Educazione ambientale

Associazione Culturale VII Circoscrizione Avellino

Associazione Naturalistica Monti Picentini

ASA – Associazione Intercomunale per la Salvaguardia dell’Ambiente

Associazione Wilderness Italia – Sezione Hirpus Avellino

CABS Bird Guard

ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali

Fototrappolaggio Naturalistico Partenio

GUFI – Gruppo Unitario per le Foreste Italiane

ISDE – Associazione Medici per l’Ambiente Avellino

Movimento Verde Irpinia

Salviamo la Valle del Sabato

SOS Natura

WWF Sannio

WWF Silentum