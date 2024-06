Avellino, bimbo muore travolto da tavolo di ferro

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tragedia a Montemarano, in provincia di Avellino: un bimbo di 8 anni è morto mentre giocava nel giardino di casa. Dopo il tragico incidente domestico, il magistrato di turno della Procura di Avellino, all'esito della perizia esterna effettuata dal medico legale, non ha disposto l'autopsia né il trasferimento della salma in ospedale, ed ha rilasciato la salma del piccolo per i funerali, previsti per domani. Secondo una ricostruzione effettuata sul posto dai carabinieri, il piccolo Domenico è stato travolto da un pesante tavolo di ferro mentre attendeva papà e mamma nel giardino di casa. I traumi riportati hanno reso vani i soccorsi, giunti in poco tempo sul posto. Proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani nel piccolo comune irpino. Alle 10 saranno celebrati i funerali nella cattedrale di santa Maria Assunta in piazza del Popolo. —[email protected] (Web Info)

