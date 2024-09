Autunno in arrivo, domani pioggia e temperature giù: il meteo

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

L'autunno irrompe in Italia con maltempo e calo evidente delle temperature. Domani, giovedì 12 settembre, il meteo cambia volto: pioggia e la prima neve in montagna dopo una lunghissima estate caratterizzata da settimane di caldo afoso. I nubifragi dei giorni scorsi, da Milano a Roma, sono stati l'antipasto di quello che accadrà nelle prossime ore con l'arrivo del 'ciclone d'autunno' e della prima rilevante bassa pressione. La giornata di oggi segna una transizione e l'inizio del cambiamento già a partire dalla serata: le condizioni meteo peggiorano a Nord, con la pioggia e i temporali nelle zone alpine e prealpino. Il maltempo si allarga a macchia d'olio giovedì 12 settembre investendo il Centro e il Nord: pioggia intensa, con il rischio di nubifragi accompagnati da raffiche di vento freddo che contribuiranno ad abbassare sensibilmente le temperature. Nelle successive 24 ore, venerdì 13 settembre, il maltempo scende gradualmente a Sud. A Nord, non si esclude il 'debutto' della neve sulle Alpi già a partire dai 1600 metri. Il primo assaggio di autunno sarà seguito da una pausa nel weekend: stop al maltempo ma le temperature non risaliranno in maniera rilevante. "Giovedì è in arrivo la prima perturbazione autunnale contenente aria fredda, proveniente dal Nord Europa. Colpirà soprattutto le regioni nordorientali, quelle centrali e la Sardegna. Poi, venerdì, tutto il Centro-Sud, la Sicilia e ancora il Friuli Venezia Giulia e il Triveneto", riassume Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, all'Adnkronos. Oltre alla neve, in montagna arriva anche il freddo dopo una delle estati più calde: "Si passerà, venerdì, dai 15 gradi a 1.500 metri ai 2 gradi sulle Alpi orientali: il rimescolamento della massa d'aria sarà repentino". —[email protected] (Web Info)

