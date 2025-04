Autostrada A12 chiusa oggi per incendio, stop in entrambe le direzioni

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un incendio provoca la chiusura di un tratto dell'autostrada A12 Genova-Sestri Levante. Si lavora al ripristino nella galleria del Fico, dopo le ispezioni effettuate per la verifica dei danni causati dall’incendio oggi di un mezzo pesante che trasportava carta. L'obiettivo di aprire alle 6 di domani i tratti compresi tra Chiavari e Sestri Levante in direzione Sestri Levante e tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova. Ingenti i danni all’interno del fornice, dove si rende necessario il ripristino della pavimentazione e di tutti gli impianti, oltre a interventi sulla calotta. Attualmente, in direzione Genova si registrano accodamenti nel tratto compreso tra Deiva Marina e Sestri Levante. In direzione Sestri Levante si registrano 9 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria a Chiavari a partire da Rapallo. Chi viaggia in direzione Sestri Levante/Livorno deve uscire a Chiavari e, dopo aver percorso la SS1 via Aurelia, può rientrare in A12 a Sestri Levante. Chi viaggia in direzione Genova deve uscire a Sestri Levante e, dopo aver percorso la SS1 via Aurelia, può rientrare in A12 a Lavagna. In alternativa, per le lunghe percorrenze da Genova verso Firenze/Roma si consiglia di percorrere la A7 Milano-Genova in direzione Milano, immettersi sulla A21 Torino-Brescia all’altezza di Tortona in direzione Piacenza/Brescia e proseguire sulla A1 Milano-Napoli all’altezza di Piacenza in direzione Bologna/Firenze. Chi viaggia verso Livorno, può seguire lo stesso percorso per poi immettersi sulla A15 Parma-La Spezia all’altezza di Parma in direzione La Spezia. —[email protected] (Web Info)

