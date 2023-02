Autonomia, V. Varriale (Centro Democratico): La politica faccia la sua parte

Condividi

“Alla luce della volontà del governo Meloni di stravolgere i già delicati equilibri tra il nord ed il sud del paese mettendo a rischio seriamente l’unita d’Italia, la mia proposta è riunire, a breve, tutta la coalizione di centrosinistra che governa in regione Campania con il presidente De Luca e al comune di Napoli con il sindaco Gaetano Manfredi, lo dichiara Vincenzo Varriale Commissario in Campania del Centro Democratico il quale aggiunge: è l’occasione di rimettere al centro la politica che da troppo tempo è silente. E’ arrivato il momento di attivarsi tutti a supporto del governatore e del sindaco per un obiettivo comune, per difendere i nostri diritti partendo da temi più importanti come la sanità e la scuola” .