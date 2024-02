Condividi

SILVESTRO (FI): in Calabria per indagine conoscitiva su Lep “Prima tappa con il presidente Occhiuto”

“Questa mattina in qualità di Presidente della Commissione bicamerale per le Questioni regionali incontrerò, presso la Prefettura di Catanzaro, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, le parti politiche, sociali e sindacali del territorio e i presidenti delle organizzazioni professionali regionali per svolgere la prima tappa dell’indagine conoscitiva sulla determinazione e sull’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco SILVESTRO, Presidente della Commissione bicamerale per le Questioni Regionali. “L’obiettivo dell’indagine è la verifica dell’erogazione delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali a livello regionale e locale, al fine di valutare la conformità dei livelli essenziali da garantire in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, da nord a sud senza alcuna differenza. Le audizioni saranno svolte in tutte le regioni d’Italia per comprenderne le reali esigenze, anche operative, in vista dell’attuazione dell’Autonomia differenziata. Era giusto iniziare le verifiche proprio dalle regioni del Mezzogiorno. La prossima tappa sarà la Campania”, conclude.