“La Commissione Bicamerale per le questioni regionali ha audito oggi il professor Sabino Cassese nell’ambito dell’indagine conoscitiva riguardante la determinazione e l’attuazione dei Lep. Ringrazio il professor Cassese per aver accolto l’invito in Commissione e per il suo autorevole e importante contributo. L’indagine conoscitiva che si sta svolgendo in Commissione prevede anche un ciclo di audizioni nelle regioni d’Italia, che in qualità di Presidente sto svolgendo in prima persona, con l’obiettivo di verificare il livello delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali anche in ambito locale”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia e presidente della Commissione Bicamerale per le questioni regionali, Francesco Silvestro.