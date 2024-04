1 minuto di lettura

AUTONOMIA. LABOCCETTA (POLO SUD) A RAMPELLI: VERI PATRIOTI DICONO ‘NO’ “FDI E FI TENGONO FERMA TESTA ITALIA PRIMA CHE BOIA LEGHISTA SFERRI COLPO” (DIRE)

Napoli, 5 apr. – “L’onorevole Fabio Rampelli ha ragione da vendere quando ricorda al Pd di “aver bombardato” la Costituzione con l’approvazione, nel 2001, dell’attuale Titolo V. Non ne ha alcuna quando rivendica a merito dell’attuale maggioranza la volontà di introdurre una non meglio specificata “autonomia dolce” che, a suo dire, fungerebbe da antidoto contro l’attuale “anarchia” nei rapporti tra Stato nazionale e Regioni. La realtà, purtroppo, è ben diversa e ci racconta che approvando il Ddl Calderoli il centrodestra finirà per legittimare politicamente proprio il peccato originale del Pd con annessa anarchia. E ci dice pure che i “patrioti”, quelli veri almeno, di solito si oppongono alla disintegrazione dello Stato e alle derive autonomistiche che spesso conducono alla secessione. È quel accade in Spagna, dove a scendere in piazza contro il separatismo catalano sono la destra di Vox e i centristi del Partido Popular. Da noi, invece, la destra di FdI e i centristi di Forza Italia sono impegnati a tenere ben ferma sul ceppo la testa dell’Italia prima che il boia leghista sferri il colpo letale. Che brutta fine”. Così in una nota Amedeo LABOCCETTA, presidente di Polo Sud. (Com/Rec/ Dire) 18:37 05-04-24 NNNN

