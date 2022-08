Autonomia differenziata, Nappi (Lega): anche Manfredi condivide le fanfaronate di De Luca. Si vede che è iniziata la campagna elettorale

Condividi

“È ormai evidente che è cominciata la campagna elettorale se perfino una persona abitualmente moderata come il sindaco Manfredi sceglie di condividere le fanfaronate superficiali di De Luca. Il tema dell’autonomia differenziata, declinato da una classe politica di qualità, è uno strumento di crescita per i territori che porta ricchezza e rende più forte una comunità. Il problema della sinistra purtroppo è di essere incapace di immaginare un’azione politica in grado di tutelare i cittadini, e non di sfruttarli. Quello che noi ci proponiamo di fare, finalmente, anche in Campania e nel Sud”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.