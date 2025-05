Automobilismo, conclusa la seconda edizione de ‘La 1000 Miglia va a scuola’

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si è appena conclusa la seconda edizione de 'La 1000 Miglia va a scuola' e già c’è la conferma per l’anno prossimo: il progetto voluto dall’Automobile Club di Brescia e da 1000 Miglia Srl racconterà la storia della Corsa più bella del mondo alle nuove generazioni anche nell’anno scolastico 2025-2026. Nel corso degli scorsi mesi la Professoressa Elena Pala, docente di Storia all’Università degli Studi di Milano, ha incontrato gli studenti delle scuole primarie e secondarie per parlare ai ragazzi del forte impatto che la 1000 Miglia ha esercitato sulla modernizzazione di molteplici settori, in primis l’automobilismo e le infrastrutture, ma anche l’industria, la tecnologia, l’arte, i costumi e il turismo. Oltre alle scuole di Brescia e provincia, l’edizione 2024/2025 del progetto ha coinvolto 13 istituti di località attraversate dal percorso della gara (Forlì, Sansepolcro, Prato, Foiano della Chiana, Siena, San Marino e Bovolone) e sono stati oltre 2.000 gli studenti che hanno partecipato agli incontri. Nel corso dell’attività laboratoriale, gli studenti hanno realizzato disegni ed elaborati a tema e la Giuria del Concorso artistico – composta da rappresentanti di AC Brescia e di 1000 Miglia S.r.l. – ha assegnato alla Scuola Audiofonetica di Brescia il premio per il miglior progetto, declinato in tre differenti campi artistici: la scuola secondaria di primo grado ha interpretato lo spirito della 1000 Miglia con la pittura, mentre la scuola primaria ha dato vita a due interventi. Il primo ha ideato una performance artistica basata sulle cartoline rese uniche dalla creatività degli alunni, che viaggeranno con la 1000 Miglia 2025 collezionando i timbri delle località attraversate. Il secondo ha prodotto circa sessanta pezzi originali plasmati e dipinti dagli alunni, raffiguranti delle automobili. La consegna del premio da parte del Presidente dell’Automobile Club di Brescia, Aldo Bonomi, e della Presidente di 1000 Miglia Srl, Beatrice Saottini, ha suggellato la vicinanza dei giovani alla 1000 Miglia, esaltando creatività e stimolando curiosità. In occasione della 1000 Miglia 2025 verrà svelato il disegno vincitore della seconda edizione de “La 1000 Miglia va a scuola” che verrà riprodotto su materiali celebrativi del progetto. —[email protected] (Web Info)

