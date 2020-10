Autocertificazione: il modulo di autodichiarazione per Lazio, Campania e Lombardia

Condividi

Potrà essere compilato anche al momento del controllo

È on line sul sito del ministero dell’Interno il modulo di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia, in cui sono state adottate ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali.

Secondo il modulo, lo spostamento può avvenire per:

comprovate esigenze lavorative;

motivi di salute;

altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;

Il firmatario dovrà dichiarare “di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale; di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative; di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”. Il modulo è disponibile anche sul sito della Polizia di Stato.

Per la Campania sarà necessario presentare la certificazione a partire dalla giornata di domani, quando entrerà in vigore il divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso le altre province della regione. Occorrerà specificare i motivi che giustificano lo spostamento (esigenze lavorative o di salute, scolastiche o di natura familiare e altri comprovati motivi d’urgenza). Inoltre, nella giornata di oggi, il ministro della Salute Roberto Speranza e il governatore della Campania Vincenzo De Luca firmeranno un’ordinanza che vieta tutti gli spostamenti dalla mezzanotte alle 5 a partire da domani, venerdì 23 ottobre. Sarà necessario esibire l’autocertificazione per indicare gli eventuali comprovati motivi d’urgenza che giustificano qualsiasi spostamento in orario notturno.

L’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo

loading...