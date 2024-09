Auto, Urso: “No a follia ideologica del tutto elettrico”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Non si può seguire la follia ideologica e quasi religiosa del 'tutto elettrico'". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "E' cruciale – ha spiegato il ministro – anticipare l'esecuzione delle clausole di revisione" del regolamento sulle auto green. Secondo il ministro, "non è possibile aspettare due anni, bisogna decidere ora, all'inizio della nuova legislatura, anticipando la decisione prevista nel 2026". "Occorre perseguire – ha detto – una visione basata sulla neutralità tecnologica. Se si aspettano due anni – ha spiegato il ministro – il rischio è portare al collasso l'industria dell'auto". "Il problema dell'auto non riguarda solo l'Italia, è un problema europeo" aggiunge. "L'industria europea dell'auto è al collasso, gli obiettivi non saranno raggiunti senza adeguate risorse pubbliche come già accade negli Stati Uniti", ha detto Urso. "Chiederò all'Europa con pragmatismo come coniugare la sostenibilità ambientale con quella sociale ed economica". "Stiamo lavorando a una Newco italiana con partnership tecnologica straniera, che consenta a breve di produrre in Italia reattori nucleari di terza generazione per poi installarli dove le imprese lo chiedono, quindi, certamente anche in Italia" informa il ministro Urso. "Confindustria ci aveva chiesto due cose da inserire in manovra: portare a compimento subito transizione 5.0, e ci siamo riusciti, e realizzare un piano casa" ha detto il ministro Urso. "Nel nostro Paese in 23 province del Nord c'è una forte richiesta di manodopera che non può essere soddisfatta perché non ci sono alloggi che possono essere dati ai lavoratori a un prezzo che loro possono sostenere. Per affrontare tutto questo – ha spiegato Urso – stiamo discutendo con Confindustria e i tre ministeri interessati: pensiamo di mettere nella manovra economica una misura da realizzarsi secondo due prospettive: una strutturale, per cui occorrono circa 4 anni, e una transitoria: efficace fin da subito", ha concluso. —[email protected] (Web Info)

