Auto si ribalta su provinciale a Fondi: morta 24enne, in osservazione il figlio di 6 mesi

(Adnkronos) – Una ragazza di 24 anni è morta in un incidente avvenuto, intorno alle 2 di questa notte sulla strada provinciale a Fondi. Il figlio di 6 mesi, in auto con lei, si trova in osservazione al Bambino Gesù di Roma ma non è in gravi condizioni. Alla guida dell'auto, una Volkswagen Golf, il compagno della vittima, piantonato in ospedale. Ricoverata anche un'altra ragazza a bordo con la famiglia. Secondo i primi rilievi effettuati sul posto dagli agenti della Polizia Stradale, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, la causa dell'incidente che non ha coinvolto altri mezzi, potrebbe esser stata la velocità sostenuta che ha fatto ribaltare l'auto. —[email protected] (Web Info)

