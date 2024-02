Condividi

(Adnkronos) – Un'auto si è ribaltata, è precipitata da un dirupo, poi è finita su una casa e quindi ha preso fuoco. Ma il conducente, seppur ferito, non è in pericolo di vita. È quanto accaduto oggi a Sant'Agnello, in Penisola Sorrentina, provincia di Napoli. Questa mattina i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sorrento sono intervenuti in località Colli di Fontanelle per il grave incidente stradale. Alla guida un 22enne, verosimilmente ubriaco, che ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata ed è precipitata da un dirupo finendo su una casa per poi incendiarsi. Il giovane è stato portato all’ospedale Maresca di Torre del Greco, in prognosi riservata ma miracolosamente non in pericolo di vita. —[email protected] (Web Info)