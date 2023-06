Auto in fiamme: coppia di anziani salvata da un polizotto

Condividi

L’agente delle Volanti fuori servizio è intervenuto per spegnere le fiamme che stavano avvolgendo l’auto dei due coniugi.

Si chiamano Maria Teresa e Agostino ed hanno, rispettivamente, 85 e 89 anni i due coniugi tratti in salvo, qualche giorno fa, da Matteo: un poliziotto delle Volanti della Questura di Verona che, in un momento di difficoltà, si è trovato fortunatamente a percorrere la loro strada.

L’agente di polizia fuori servizio era a bordo della sua auto quando ha visto sopraggiungere in lontananza il veicolo della coppia avvolto dal fumo; l’uomo e la donna, senza rendersi conto che la macchina sulla quale viaggiavano iniziava a prendere fuoco, stavano proseguendo sulla loro strada con calma, senza cogliere alcun segno di pericolo.

E Matteo, di fronte alla loro difficoltà, non ha esitato nemmeno un secondo: il poliziotto ha invertito il senso di marcia, ha seguito i due coniugi, ha affiancato la loro auto, l’ha fatta accostare e, rapidamente, ha aiutato entrambi a scendere e ad allontanarsi dal veicolo in fiamme. I minuti immediatamente successivi sono stati concitati: l’agente di polizia – che già aveva chiesto l’ausilio dei vigili del fuoco – vedendo che l’incendio stava pericolosamente divampando, ha fermato un autobus che si stava avvicinando, ha preso l’estintore custodito al suo interno, e si è precipitato a spegnere le fiamme evitando, in questo modo, che potessero provocare ulteriori danni a cose o a persone.

Oggi, a qualche giorno di distanza dall’episodio che li ha fatti incontrare la prima volta, Agostino e Maria Teresa – usciti fortunatamente indenni dall’incidente – hanno avuto modo di stringere nuovamente la mano a Matteo e di ringrazialo per la professionalità e la cortesia dimostrate che, in questa circostanza, sono state fondamentali per salvar loro la vita.