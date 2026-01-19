Auto contro bus nel barese, morti due giovanissimi: grave un 19enne

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Due giovanissimi sono morti in un incidente stradale avvenuto questa sera tra Adelfia e Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, nello scontro tra una automobile e un autobus della società di trasporti Sita. A perdere la vita il conducente della vettura, u

n giovane di 18 anni, e una ragazzina di 15 anni che era nella stessa auto. Un ragazzo di 19 anni, anche lui passeggero del mezzo, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Miulli ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ferito anche il conducente del bus. A bordo del veicolo c’erano alcuni passeggeri. Non si sa se hanno subito conseguenze.

Lievi le ferite per il conducente del bus, che è stato sottoposto a controlli in ospedale, e per un ragazzo che era a bordo e che ha subito anche un forte spavento. Questi ultimi si trovavano sull’autobus. I feriti sono stati trasportati nel vicino ospedale ecclesiastico Miulli di Acquaviva che si trova non lontano dal luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Acquaviva, che sta procedendo ai rilievi, la Polizia locale di Gioia del Colle, i carabinieri e i vigili del fuoco. La vettura si è letteralmente accartocciata dopo l’impatto e si è anche capovolta. Secondo prime informazioni l’incidente è avvenuto in un tratto di rettilineo.

