Autismo. Zinzi: “Su mozione PDTA accolta modifica gruppo Lega. Centralità Aba passo avanti”.

I consiglieri regionali della Lega Campania, Gianpiero Zinzi, Attilio Pierro e Severino Nappi hanno presentato in Aula una richiesta di integrazione alla mozione sull’autismo in discussione oggi.

“Ringraziamo i colleghi per la disponibilità manifestata nei confronti di un tema a noi caro. Oggi abbiamo fatto un passo avanti nel prevenire una distorsione causata dal piano diagnostico terapeutico assistenziale adottato dalla Giunta regionale mesi fa. L’inserimento della terapia Aba come quella a maggiore evidenza scientifica risponde alle richieste dei genitori, ma soprattutto alle esigenze dei tanti piccoli pazienti. Sull’Autismo e su tutte le fasi dell’assistenza c’è ancora tanto da fare, l’auspicio è che questa rinnovata attenzione da parte di tutto il Consiglio si traduca anche in una rapida elaborazione di una nuova legge sull’Autismo. Il nostro impegno ci sarà”. Così il capogruppo Lega Campania, Gianpiero Zinzi, a margine della seduta di oggi.

