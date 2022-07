Autismo, Zinzi. “La Regione Campania assicuri continuità cure”

Condividi

“La nota attraverso la quale le cooperative ‘La Forza del Silenzio’ e ‘LFS Global Care’ comunicano la sospensione di tutti i trattamenti in corso, a causa del mancato pagamento delle prestazioni già erogate, è grave e preoccupante. Anche il Ministro per le Disabilità, Erika Stefani, nel corso di una visita ebbe modo di conoscere ed apprezzare il ruolo di questa realtà che opera in un bene confiscato alla criminalità organizzata. Insieme ad altre strutture rappresentano un punto di riferimento per tantissimi bambini e ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico. Per anni ci siamo battuti perché la Regione Campania e le Asl garantissero la continuità della terapia Aba. A impensierire genitori e ragazzi ci ha pensato poi la delibera di Giunta regionale 131 sulla quale auspichiamo ancora un intervento. Ora la Regione intervenga, non può consentire che a farne le spese siano ancora una volta i più deboli”. Così il capogruppo della Lega e componente della Commissione Sanità in Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi.