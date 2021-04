Autismo, Zinzi chiede un’audizione in Commissione Sanità: “Il PDTA va rivisto, la terapia Aba torni centrale”

Condividi

“Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la presa in carico dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico, approvato dieci giorni fa dalla Giunta regionale, va rivisto. Ho chiesto formalmente di audire il presidente De Luca in Commissione Sanità per comprendere la ratio che ha portato a questo piano che, oltre a trascurare la terapia sperimentale ABA, riduce in maniera consistente le ore a disposizione per i trattamenti dei bambini e dei ragazzi speciali. Non possiamo permettere che su questo fronte si facciano un passo avanti e due indietro”.

Così Gianpiero Zinzi, capogruppo Lega e componente Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania.

loading...