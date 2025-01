Australian Open, Sonego batte Tien e vola ai quarti. Ora la sfida contro Shelton

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Lorenzo Sonego ai quarti di finale degli Australian Open 2025. Il piemontese oggi negli ottavi di finale batte lo statunitense Learner Tien per 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, 6-1 in 2h25' e per la prima volta in carriera approda ai quarti in un torneo dello Slam. L'azzurro attende ora lo statunitense Ben Shelton, che ha passato il suo turno contro Monfils, ritiratosi sul 7-6 6-7 7-6 1-0. Sonego, 29 anni, paga dazio solo per un passaggio a vuoto nel secondo set. Per il resto, il match è un monologo dell'azzurro che domina la scena con 58 colpi vincenti, quasi il triplo rispetto al bottino dell'avversario (21), e la bellezza di 20 ace. Tien tiene botta per un'ora e mezza, poi il serbatoio dell'americano rimane vuoto: Sonego gioca sul velluto, trionfa e per la prima volta in carriera può sognare la semifinale di un torneo dello Slam. "Non so cosa dire, è un risultato incredibile", dice Sonego nell'intervista post-partita. "In questo torneo c'è un'atmosfera splendida, cerco sempre di fare meglio qui all'Australian Open. Sto cercando di godermi ogni momento, mi concentro sul mio tennis senza pensare al prossimo avversario, che sarà tosto. Ora voglio solo godermi questo risultato", dice. —[email protected] (Web Info)

