Australian Open, oggi Sinner-Spizzirri – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Nella settima giornata degli Australian Open 2026, oggi, sabato 24 gennaio, il tennista azzurro sfida Eliot Spizzirri – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Sinner, nei due turni precedenti, ha battuto il francese Hugo Gaston all’esordio, ritiratosi per un problema fisico nel corso del terzo set dopo aver perso i primi due, e si è ripetuto con Duckworth nella seconda sfida, battendo l’australiano ‘padrone di casa’ in tre set. 

In caso di passaggio del turno Sinner sfiderebbe agli ottavi di finale il vincente della sfida tra Luciano Darderi e Karen Khachanov. 

 

