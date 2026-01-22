Australian Open, oggi Djokovic-Maestrelli – Diretta
(Adnkronos) – Il sogno di Francesco Maestrelli incontra Novak Djokovic. Nella quinta giornata degli Australian Open che comincia nella notte tra oggi, giovedì 22 gennaio, il tennista azzurro sfida il serbo – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del torneo di Melbourne. Maestrelli, all’esordio assoluto in uno Slam, ha battuto il francese Terence Atmane in cinque set, mentre Djokovic ha vinto agilmente in tre parziali contro lo spagnolo Pedro Martinez.
Nella mattinata italiana toccherà poi a Jannik Sinner, in campo contro l’australiano Duckworth.
—
sport
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.