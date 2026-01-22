22 Gennaio 2026

… quando informarsi rende liberi…

Attualità

Australian Open, oggi Djokovic-Maestrelli – Diretta

Redazione 0 minuto di lettura
Condividi

(Adnkronos) – Il sogno di Francesco Maestrelli incontra Novak Djokovic. Nella quinta giornata degli Australian Open che comincia nella notte tra oggi, giovedì 22 gennaio, il tennista azzurro sfida il serbo – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del torneo di Melbourne. Maestrelli, all’esordio assoluto in uno Slam, ha battuto il francese Terence Atmane in cinque set, mentre Djokovic ha vinto agilmente in tre parziali contro lo spagnolo Pedro Martinez. 

Nella mattinata italiana toccherà poi a Jannik Sinner, in campo contro l’australiano Duckworth. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !
 
ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it

Potrebbe anche interessarti

Funerali di Papa Francesco, Ali Agca: “Voglio partecipare” – Video

Redazione

Digitale: imprese e istituzioni per la tutela dei dati dei consumatori 

Redazione

Napoli. Sequestrati beni del valore di oltre 10 milioni di euro

Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *