Australian Open, Alcaraz fatica con Zverev: “È una battaglia mentale”. E vince il set

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Mental coaching per Carlos Alcaraz nella semifinale degli Australian Open 2026. Il tennista spagnolo affronta oggi, venerdì 30 gennaio, il tedesco Alexander Zverev per un posto in quella che sarebbe la prima finale della carriera nello Slam di Melbourne, ma il lavoro si sta rivelando più difficile del previsto. Dopo aver portato a casa un primo set molto equilibrato 6-4, il numero uno del mondo ha subito la reazione del tedesco, che ha portato il secondo parziale al tie break.

Il game decisivo inizia in sostanziale equilibrio, con nessuno dei due giocatori che cede la battuta e così Alcaraz, si gira verso il suo angolo, alla ricerca di un consiglio. Nessuna indicazione tattica però, ma un diverso tipo di incitamento: “È una battaglia mentale”, ha urlato più volte l’allenatore Samuel Lopez, indicando la testa.

Alcaraz è tornato quindi in campo annuendo, occhi sulla pallina, ha tenuto il servizio e piazzato il mini break che ha deciso il tie break in quello successivo, riuscendo così a vincere la battaglia.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.