Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo dalla redazione de IL MONITO

Napoli, 24 Dicembre – Carissimi Lettori, c’è sempre una certa emozione del dire Grazie. Specialmente quando questo è sentito e non è di circostanza. E approfittiamo della Festività Natalizia per dire a tutti voi grazie!

In questo Natale così particolare che rimarrà nei libri di storia, auguriamo a tutti di trasformare i giorni di festa in un’opportunità per riscoprire le cose importanti che davvero contano nella vita. Il migliore regalo che possiamo farci è una società nuova e migliore. E’ giunto il tempo di aprire gli occhi per tentare di uscire dal tunnel in cui siamo finiti per non cedere al veleno della cultura dell’indifferenza e dello scarto, una pandemia ancora più grave e distruttiva dello stesso coronavirus.

Possa la fine dell’anno portare via con sé tutto ciò che ci ha fatto male e ci ha tolto la speranza.

La Redazione de IL MONITO augura buone feste a tutti i lettori e le lettrici che ogni giorno seguono e sostengono con costanza e partecipazione la nostra testata.

