Audizione su autismo, Zinzi (Lega): “Accelerare per modificare la delibera 131”

“La convocazione dell’audizione in Commissione Sanità sul PDTA, aperta alle associazioni campane dei genitori di ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico, risponde alla specifica richiesta di discussione che il gruppo consiliare Lega Salvini Campania ha inoltrato quasi dieci giorni fa. Ora ci auguriamo che la discussione entri subito nel merito per modificare rapidamente la delibera 131 relativa al ‘Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per la presa in carico dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico’ e audire l’Assessore alla Sanità De Luca. Occorre dare risposte immediate ai bambini speciali e alle loro famiglie”. Così il capogruppo della Lega in Regione Campania, Gianpiero Zinzi.

