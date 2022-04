Audizione congiunta su brucellosi, Zinzi: “Accolta nostra richiesta, finalmente!”

Condividi

“Finalmente dopo ben due richieste di convocazione a mia firma, la nostra istanza è stata accolta. La trattazione in maniera congiunta, da parte delle Commissioni Agricoltura e Sanità, di un tema così serio per il nostro territorio come l’eradicazione della brucellosi bufalina per noi era fondamentale per poter affrontare in maniera compiuta e seria questa emergenza. Nella speranza che l’audizione di lunedì possa fornire le risposte che il comparto attende e garantire ascolto e soluzioni concrete alle istanze degli allevatori”. Così il capogruppo Lega e componente Commissione Sanità in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi, commentando la convocazione – per lunedì alle ore 14.30 – di un’audizione congiunta delle Commissioni Agricoltura e Sanità del Consiglio regionale della Campania sul tema “Malattie infettive della specie bovina e bufalina in regione Campania.”