Audero dopo essere stato colpito dal petardo: “Poteva andare molto peggio”

Emil Audero parla del petardo che lo ha colpito durante Cremonese-Inter. Oggi, lunedì 2 febbraio, il portiere lombardo è tornato sull’episodio avvenuto all’inizio del secondo tempo della sfida valida per la 23esima giornata di Serie A, che i nerazzurri hanno vinto 2-0, quando un tifoso ha lanciato un petardo dal settore ospiti colpendolo.

“Ciao a tutti, questo è un messaggio per ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto ieri”, ha detto il portiere in un messaggio condiviso sui canali ufficiali della Cremonese, “adesso sto bene, nonostante ieri avessi un forte dolore all’orecchio e un forte bruciore al ginocchio. Sono sollevato perché ho rivisto le immagini di quanto accaduto e, effettivamente, poteva andare molto peggio”.

“Purtroppo episodi come questo continuano a verificarsi… Mi auguro diventino sempre meno e ringrazio ancora una volta tutti coloro che mi sono stati vicini”, ha concluso il portiere.

Secondo quanto ricostruito da ‘Il Corriere della Sera’, le forze del’ordine hanno rapidamente identificato l’uomo che ha lanciato in campo il petardo.

Nel farlo il tifoso ha infatti perso tre dita, con il petardo che gli è esploso tra le mani, ed è stato picchiato dai suoi stessi compagni di curva, chiaramente in disaccordo con il gesto. L’uomo è stato quindi trasportato in ospedale e sarà successivamente arrestato. La curva dell’Inter, secondo quanto risulta, non sarebbe direttamente coinvolta, con il tifoso che non farebbe parte del tifo organizzato ma di un Inter Club.

Probabile che il club nerazzurro vada incontro a una multa salata, ma molto dipenderà da quello che scriverà Massa nel proprio rapporto e dalla decisione del Giudice Sportivo. Possibile anche la chiusura del settore ospiti per le prossime trasferte della squadra di Chivu, ma non è da escludere che la Curva Nord possa rimanere chiusa in occasione del big match contro la Juventus a San Siro, in programma sabato 14 febbraio. Sembra scongiurata invece l’ipotesi di una sconfitta 3-0 a tavolino.

A confermarlo è Roberto Afeltra, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1: “Il petardo non ha colpito l’atleta, anche se ha creato un immediato danno. Il fatto che l’atleta sia riuscito a proseguire e a concludere la partita esclude l’applicazione della sanzione massima. Bisognerà vedere quale sarà la sanzione tra la multa, la chiusura di un settore, disputare a porte chiuse una o più gare o chiudere più parti dello stadio. La penalizzazione di punti all’Inter? No, non è prevista”.

“Non sono abituato a fare previsioni ma la sanzione che potrà ricevere la società può andare dalla chiusura di un settore dello stadio per un determinato periodo oppure giocare una gara a porte chiuse. Oltre questo non si dovrebbe andare”. Ipotesi sconfitta a tavolino? “Se il portiere avesse dovuto abbandonare il campo parzialmente o definitivamente, ci poteva essere il rischio di applicazione della perdita della gara”.

