Audace colpo dei soliti ignoti alle poste di Napoli: bottino da 400mila euro in contanti

(Adnkronos) – Banda del buco in azione all'ufficio postale di via Minichino nella periferia di Napoli, bottino da 400mila euro. I ladri si sarebbero introdotti all'interno degli uffici durante il weekend attraverso un foro, portando via dalla cassaforte oltre 400mila euro in contanti. Sul caso hanno avviato le indagini gli agenti del commissariato di polizia San Giovanni-Barra, intervenuti per effettuare i primi rilievi del caso. Acquisiti i filmati di alcune telecamere, gli investigatori sono già sulle tracce dei componenti della banda del buco entrata in azione nel quartiere San Giovanni a Teduccio. —[email protected] (Web Info)

