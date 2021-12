Attori e politici in campo al De Cristofaro per una Partita di beneficenza

Condividi

Giugliano, 17 dicembre 2021. La Nazionale Attori ha scelto Giugliano per la partita di beneficenza pre Natalizia. La manifestazione si terrà domani 18 dicembre 2021, alle 14.30, allo Stadio De Cristofaro che ha recentemente riaperto al pubblico dopo importanti interventi di riqualificazione. L’evento “Nazionale Italiana attori Vs Amministrazione comunale di Giugliano”, organizzato da Francesco Candela, si svolge col patrocinio del Comune di Giugliano e l’obiettivo è quello di sostenere l’associazione A.R.V.U. che lavora con i bambini. Il match vede impegnati gli amministratori comunali con il sindaco Nicola Pirozzi. Per gli attori come bordocampista l’icona del cinema di Pier Paolo Pasolini, Ninetto Davoli. In campo, invece, tra gli attori giocheranno anche Giorgio Pasotti, i protagonisti di Gomorra Ciro Esposito e Un posto al sole Maurizio Ajello.

Costo del biglietto 5 euro, i minori entrano gratis. Evento nel rispetto norme Anti covid.