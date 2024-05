0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Armati di scalpello e martello hanno tentato di spaccare la teca che protegge la Magna Carta. Protagonisti un sacerdote di 82 anni e un'ex insegnante di biologia di 85, entrambi attivisti climatici del movimento Just Stop Oil. I due – riferisce Sky news Uk -, Sue Parfitt e Judy Bruce, dopo aver intaccato il vetro hanno mostrato un cartello con la scritta "Il governo sta infrangendo la legge", in segno di protesta contro le nuove licenze per petrolio e gas. Fermati dalla polizia e portati in commissariato, i due anziani attivisti sono stati poi rilasciati in serata, come si legge sul profilo social di Just Stop Oil che pubblica l'immagine dei due attivisti sorridenti davanti al posto di polizia. —internazionale/[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.