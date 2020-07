Atti intimidatori ai giornalisti: riunione in prefettura a Caserta

Nel corso della riunione. sono stati condivisi alcuni progetti per la formazione congiunta e per rivolgere una specifica attenzione agli atti intimidatori diffusi sulla rete, che hanno evidenziato un notevole incremento negli ultimi mesi.

Nel territorio campano, la matrice degli atti intimidatori è in gran parte riconducibile a problematiche e a contesti socio-politici locali e in minima parte a contesti di criminalità organizzata.

Su sollecitazione del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese , hanno preso il via oggi da Caserta una serie di incontri sul territorio dell’Organismo permanente di supporto al “Centro di Coordinamento per le attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti”, presieduto dal prefetto Rizzi e composto da rappresentanti di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Ordine dei giornalisti e Federazione nazionale della stampa italiana. La riunione è stata copresieduta dal prefetto di Caserta Raffaele Ruberto , alla presenza dei rappresentanti di vertice delle Forze di polizia della provincia e di una rappresentanza dei giornalisti locali.

Caro lettore, ilmonito.it

non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie. La redazione lavora senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulle notizie del territorio. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci. Grazie!