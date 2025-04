Attesa per il prossimo conclave. La forza straordinaria della Chiesa

1 minuto di lettura

Roma, 28 aprile- Il 7 maggio inizia il conclave per l’elezione del nuovo Pontefice. È la data scelta dai cardinali riuniti nella quinta Congregazione generale di oggi in Vaticano.

Un evento attesissimo che rimarca l’importanza di Roma e della Chiesa.

Lo abbiamo già visto ai funerali di papa Francesco.

Così come giustamente osserva Marco Nese, giornalista e scrittore: “Comunque, al di là dell’aspetto religioso (si può essere credenti o no), bisogna riconoscere che la Chiesa manifesta una forza straordinaria.

È riuscita a far convergere a Roma i cosiddetti Grandi del pianeta. Per un giorno Roma è tornata a essere quella di una volta, il centro del mondo. Forse la diplomazia di nessun altro Paese è in grado di fare altrettanto.

La Chiesa, cuore della cristianità, con i suoi duemila anni di storia si conferma come la vera e unica erede di quello che fu l’Impero romano. Anche nei vestimenti, papi e cardinali hanno mantenuto uno stile che sa di antico.”

Dunque, ora si attende il 7 maggio… Morto un papa se ne fa un altro.

“Cosa rimane di un Papa? Quasi niente.” Dice Nese.

“Ne arriva un altro e nessuno pensa più al precedente. Il detto romano “Morto un Papa se ne fa un altro” non è solo una cinica accettazione dell’ineluttabile, della vita che continua, ma è anche la constatazione che in realtà il passaggio di un Papa cambia poco o niente nella storia della Chiesa.

Perché la Chiesa è una struttura monolitica che si regge da sola. Il funerale di Papa Bergoglio si è rivelato una prova plastica della saldezza dell’organizzazione ecclesiale. Precisa, puntuale, sicura, autorevole. Un successo mediatico straordinario. La Chiesa riverbera la sua influenza sulle anime dei fedeli al Cristianesimo sparse in mezzo mondo. E questo suo potere prescinde dai Papi che passano, mentre la Santa Sede è lì solida, incrollabile da duemila anni.”

