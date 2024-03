2 minuto di lettura

(AdnKronos) – In cinque hanno aperto il fuoco e lanciato una granata facendo scoppiare un enorme incendio. Crollata una parte del tetto della sala concerti. Cremlino: “E’ terrorismo”. Usa: “Kiev non è coinvolta”. Podolyak: “Noi non c’entriamo”. Tajani: “Non ho notizie di italiani coinvolti”.

E’ di almeno 40 morti e 100 feriti il bilancio dell’attentato alla Crocus City Hall, la più grande sala di concerti a Mosca, dove almeno cinque uomini armati e in mimetica sono entrati e hanno iniziato a sparare. Lo riferiscono media locali, specificando che la sala ha una capienza di circa 6.200 persone e che tutti i biglietti della serata erano stati venduti. Il complesso è stato semidistrutto da un vasto incendio.

Il presidente russo Vladimir Putin è stato immediatamente informato. “Il presidente ha già dato tutte le istruzioni necessarie”, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. ”E’ stato un attacco terroristico”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

La Russia risponderà ”alla morte con la morte”, ha dichiarato il vice presidente del Consiglio nazionale di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un messaggio pubblicato sul suo canale Telegram. E ”se verrà accertato che ci sono i terroristi del regime di Kiev” dietro all’attacco al Crocus City Hall di Mosca, ”è impossibile rispondere in modo diverso”. ”I terroristi comprendono solo il terrore come ritorsione”, ha affermato l’ex presidente russo.

L’attacco

L’agenzia di stampa Tass scrive che gli aggressori avrebbero usato delle mitragliatrici. La Ria Novosti afferma che gli uomini armati hanno anche “lanciato una granata o una bomba incendiaria facendo scoppiare un incendio“.

Il canale Telegram 112, legato alle forze di sicurezza, ha pubblicato un video di uno degli spettatori che parla di un incendio. Secondo il canale Telegram “Attenzione Mosca”, riferisce il sito Meduza, il tetto della sala concerti del Crocus è crollato causa dell’incendio. Le fiamme sono visibili su vari video circolati sui social. Altri video dall’interno del Crocus mostrano corpi a terra.

La Tass riferisce dell’arrivo sul posto degli agenti delle forze speciali degli Omon. All’interno della sala, dove si stava svolgendo un concerto del gruppo Picnic. Nessuno dei musicisti è rimasto colpito. Il canale Telegram Baza parla di un centinaio di persone rimaste intrappolate dall’incendio. Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, si trova sul posto.

