Attentato a Donald Trump, momento delicatissimo

“Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza.” Giorgia Meloni

È già ci sono gli idioti dell’attentato finto; qualcuno è dispiaciuto per la morte dell’attentatore

È proprio questo clima di odio eccessivo e immotivato a scatenare episodi tragici come quello dell’attentato a Donald Trump.

La cosa raccapricciante è che questa violenza indicibile arriva sempre da coloro che si dichiarano contro la violenza. Dunque, il mostro non è Trump.

“L’attentato contro Donald Trump è il risultato purtroppo statisticamente prevedibile di un clima radicato di odio e demonizzazione contro di lui con pochi precedenti nei paesi democratici.

Oggi, quando un possibile ritorno di Trump alla Casa Bianca rappresenterebbe certamente una svolta nella politica mondiale, quella dell’odio è ancora più forte. E aumentano i soggetti disposti a tutto pur di impedire quella svolta. È un momento delicatissimo e decisivo. E molto pericoloso.”

Eugenio Capozzi, storico Momento delicatissimo dove il linciaggio continuo si trasforma in una vera pratica criminale.

“Solidarietà a Donald Trump.L’odio non deve vincere.” Francesco Storace, già ministro della salute

