Attacco di squalo in Nuova Caledonia, morto subacqueo 40enne

(Adnkronos) –

Un uomo di 40 anni è stato attaccato ieri da uno squalo nel nord della Nuova Caledonia, ha comunicato il procuratore della Repubblica. L'uomo, originario dell'isola di Maré, nell'est del territorio francese d'Oltremare nel Pacifico, si trovava con la sua famiglia sull'isolotto di Kendek, dove praticava la pesca subacquea, secondo una nota diffusa oggi.

Gravemente ferito al braccio da uno squalo e privo di sensi, il 40enne è stato trasportato dai parenti nella vicina cittadina di Koumac, a Grande Terre, l'isola principale della Nuova Caledonia, prima di essere curato dai vigili del fuoco e dai soccorritori volontari. Poiché il pronto soccorso dell'ospedale di Koumac è chiuso dal primo gennaio per mancanza di personale medico, una squadra di medici d'urgenza è stata inviata da Nouméa, nel sud. Il medico d'urgenza ha dichiarato il decesso alle 18 e 40 ora locale, nonostante i tentativi di rianimare l'uomo. La Procura ha aperto un'indagine per accertare le cause della morte e cercare di identificare la specie di squalo coinvolta. Anche nel giugno scorso, a Poindimié, nel nord-est della Grande Terre, era avvenuto un attacco di squalo. Secondo le informazioni fornite dal pubblico ministero, un uomo, che stava praticando il kitesurf, era annegato, prima che il suo corpo fosse attaccato da diversi squali. —internazionale/[email protected] (Web Info)

