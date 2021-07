Attacco di De Luca a Manfellotto, Nappi (Lega): dopo lo sceriffo di Salerno, ecco il samurai della Campania

Condividi

“C’è da domandarsi in che lingua si sarà approcciato il governatore De Luca, che, punto sul vivo sulla sua incapacità amministrativa e sul suo ruolo irrinunciabile di conducator, non ha esitato ad alzare il telefono e a chiamare fino in Giappone. Il governatore si è scagliato questa volta contro il numero uno degli Industriali, e chairman di Hitachi, Maurizio Manfellotto. Al presidente e alla categoria che rappresenta, va tutta la nostra solidarietà, anche loro sono finiti nella lista degli indesiderabili del dittatorello di Santa Lucia”. Così il consigliere regionale, e coordinatore cittadino della Lega a Napoli, Severino Nappi. “Da sempre denunciamo l’assolutismo di chi ha scambiato la regione per il suo personale regno. Prima la mancanza di interlocuzione e di coinvolgimento dei sindacati, poi l’attacco frontale agli industriali, spina dorsale dell’economia, ormai non si contano più le gesta dell’uomo solo al comando. Un nuovo capitolo della saga deluchiana è arrivato perfino nel Paese del Sol Levante, a migliaia di chilometri dall’Italia. Chissà che non sia l’inizio della leggenda del samurai della Campania”.

