Attacco con coltello in treno, diversi feriti e due arresti nel Regno Unito

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Due persone sono state arrestate dopo un attacco con il coltello in un treno nel Cambridgeshire nel Regno Unito. La polizia britannica riferisce di “diverse persone” state accoltellate. “Stiamo attualmente rispondendo a un incidente su un treno diretto a Huntingdon, dove diverse persone sono state accoltellate” e portate in ospedale, ha dichiarato la Polizia dei Trasporti britannica su X, aggiungendo che “due persone sono state arrestate”.

Agenti armati sono sulla scena dell’incidente, riferisce la polizia del Cambridgeshire secondo SkyNews. “Siamo stati chiamati alle 19.39 (ora locale) con segnalazioni che più persone erano state accoltellate su un treno. Agenti armati sono intervenuti e il treno è stato fermato a Huntingdon, dove due uomini sono stati arrestati”.

La compagnia ferroviaria London North Eastern Railway (Lner) ha intanto dichiarato che tutte le sue linee ferroviarie sono state chiuse mentre i servizi di emergenza si occupavano dell’incidente alla stazione di Huntingdon. Lner, che gestisce i servizi ferroviari lungo l’Inghilterra orientale e la Scozia, ha esortato i passeggeri a non viaggiare, avvertendo di “gravi disagi”.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.