Attacco con coltello in Baviera, 2 morti e diversi feriti gravi

(Adnkronos) – Due persone sono morte in seguito a un attacco con coltello in Baviera, nel Park Schöntal a Aschaffenburg, nella Bassa Franconia vicino al confine con l'Assia. Ci sono anche diversi feriti gravi. Inizialmente la polizia aveva parlato di tre adulti e un bambino feriti. Successivamente è emerso del decesso di due persone: uno dei due, secondo fonti della Bild, potrebbe essere un bambino. Le forze dell'ordine, precisa il tabloid, hanno annunciato che un uomo è stato "preso in custodia" e non ci sarebbero altri aggressori. Inizialmente si era parlato di due fermi. Il traffico ferroviario alla stazione sud è stato bloccato perché il sospettato avrebbe tentato di fuggire attraversando i binari. Il parco Schöntal, che si estende su nove ettari, è stato delimitato su un'ampia area. —internazionale/[email protected] (Web Info)

