Attacco a Cirielli da consiglieri regionali, Amato (FdI): “Cirielli ha sempre agito nell’interesse della provincia e della regione”

Condividi

Trovo del tutto fuori luogo le affermazioni di alcuni consiglieri regionali della maggioranza De Luca che hanno attaccato il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli per aver rilasciato alcune dichiarazioni sul progetto per la realizzazione di una bretella di collegamento tra Salerno ed il Cilento. Come ha ampiamente dimostrato nel corso della sua lunga ed importante carriera politica, l’Onorevole Cirielli ha sempre agito nell’interesse del territorio della Provincia di Salerno e di tutta la Regione Campania. Gli strumentali attacchi nei suoi confronti sono solo frutto del livore per una Provincia incapace di garantire anche la manutenzione ordinaria di strade e scuole in tutta la Provincia di Salerno: se non si è in grado di mantenere sicure le arterie provinciali esistenti, come si può immaginare di realizzare una opera faraonica, della quale non conosciamo ancora l’utilità e, neppure, le fonti di finanziamento? Dopo otto anni non hanno fatto più nulla per completare l’Aversana e pensano di fare un’opera nuova, inoltre hanno bloccato per incapacità burocratica il completamento della strada del Parco del Cilento, anche questa fungibile con la loro sedicente bretella, farebbero bene, allora, gli esponenti della maggioranza De Luca, in Consiglio Provinciale come in Regione Campania, a rimanere in silenzio.

Almeno, così, non provocano ulteriori danni.

Il Consigliere Provinciale

Carmine Amato