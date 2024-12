Atreju 2024, spuntano le ‘gufate’ di Conte e Schlein: ecco il Gufoadvisor

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – C'è anche il 'gufoadvisor' alla Festa di Atreju, la kermesse organizzata da Fratelli d'Italia da oggi fino al 15 dicembre, nell'imponente cornice del Circo Massimo di Roma. A una decina di metri dall'ingresso, dalla laterale via dell'Ara Massima di Ercole, ci si imbatte subito in un lungo pannello con tanto di logo a gufo stilizzato, e la scritta 'Gufoadvisor. Le migliori gufate della sinistra'. Nel pannello trovano spazio tanti volti noti, dall'immancabile Elly Schlein al leader del M5S Giuseppe Conte. Ma anche Laura Boldrini, Carlo Calenda e tanti altri. Sotto ciascuna foto, viene riportata una dichiarazione e una notizia volta a contraddirla. Di Boldrini, per esempio, viene riportata l'affermazione sulla vittoria vicina di Kamala Harris, subito sotto la scritta 'novembre 2024 Trump vince le elezioni'; a Schlein le accuse sulla "destra dalla parte degli evasori", dichiarazione correlata da un titolo sul "nuovo record di 24,7 miliardi recuperati nella lotta all'evasione". —[email protected] (Web Info)

