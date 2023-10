Atrani, Bicchielli (NM): “Regione inadempiente, solidarietà e vicinanza al sindaco”

Condividi

“Il dissesto idrogeologico è una emergenza che non può più essere trascurata. Quanto accade ad Atrani testimonia, ancora una volta, l’incapacità amministrativa della Regione Campania perché non si può chiedere ad un sindaco di scegliere quale parte del suo comune mettere in sicurezza, la tutela di ciascun cittadino non può essere trascurata”. Così l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, membro della commissione Finanzia ed Antimafia esprimendo vicinanza e solidarietà al primo cittadino Luciano de Rosa Laderchi e a tutta la giunta comunale. “I Comuni non hanno la possibilità di disporre finanziamenti economici ma devono rispondere rispetto ad una eventuale tragedia ed è proprio questo che va evitato – ha aggiunto l’onorevole Bicchielli- Il governo è vicino agli enti locali ma non basta, la Regione deve fare la sua parte; ancora una volta constatiamo una grave mancanza che non può più essere accettata. Ai sindaci, e in particolar modo al primo cittadino di Atrani, chiedo di non arrendersi perché il governo nazionale c’è, io ci sono, pronti ad ascoltarli ed intervenire laddove di nostra competenza”. Il borgo più piccolo d’Italia attende, dal 2010, finanziamenti per completare gli interventi di messa in sicurezza del territorio. “Il presidente De Luca disponga nell’immediato i fondi necessari, basta giocare con la vita dei cittadini”, ha concluso il deputato salernitano.