(Adnkronos) – Matteo Berrettini vola per la terza volta in carriera in finale al torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 734.915 euro). Il 28enne romano, numero 95 del mondo, supera il 22enne toscano Lorenzo Musetti, numero 30 del ranking Atp e 5 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-0 in un'ora e sette minuti di gioco. Berrettini affronterà domani in finale il 22enne britannico Jack Draper, numero 40 del mondo e sesta testa di serie, vincitore sul coetaneo statunitense Brandon Nakashima, numero 70 del ranking, per 6-3, 6-3. "E' importante aver risparmiato energie, è un bene essere stato in campo solo un'ora e sette minuti – dice Berrettini dopo la vittoria – Giocare contro un amico non è facile, all'inizio c'è stata un po' di tensione. Sono riuscito a mantenere la calma quando ho chiuso il primo set, poi la partita è andata sempre meglio. Sono stati due anni duri, non è semplice arrivare qui e tornare in finale. Manca ancora un passo". Jack Draper "non l'ho mai affrontato, il mio coach so che l'ha studiato. È un ottimo giocatore, domani penso sarà una partita di servizi: buona fortuna a lui, ma cercherò di batterlo", aggiunge il 28enne romano. —[email protected] (Web Info)

