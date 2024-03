0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Jannik Sinner di nuovo in campo oggi, domenica 24 marzo 2024, al Masters 1000 di Miami. Sulla strada dell'azzurro al 3° turno l'olandese Tallon Griekspoor: in palio un posto negli ottavi di finale. L'incontro è in programma intorno alle 20.30, sul campo centrale del Miami Gardens. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su Now. Sinner è reduce dal derby con Andrea Vavassori. Il numero 3 del mondo si è imposto per 6-3, 6-4 in 1h20' nella sfida tutta italiana. Griekspoor, testa di serie numero 25, ha superato lo statunitense Alex Michelsen per 7-6 (7-5), 6-7 (7-9), 6-4. “Sarà la prima volta all’aperto, la palla rimbalza di più, dovrò fare attenzione perché lui gioca bene e serve altrettanto bene. E’ un giocatore aggressivo e sa far tutto molto bene. Dovrò fare attenzione, ma queste sfide mi piacciono…. sono le partite che mi fanno vedere a che punto sono”, ha detto Sinner parlando del match con Griekspoor. —[email protected] (Web Info)

